Formula 1, Gasly penalizzato in Spagna: come cambia la griglia di partenza

SportFair

Cambia la griglia di partenza del Gp di Spagna. Al termine delle qualifiche tenutesi nel pomeriggio odierno, era nell’aria già la possibilità che quanto accaduto in pista venisse poi modificato nel corso della giornata dai commissari. E così è stato.

Pierre Gasly è stato penalizzato per un doppio impeding ed è stato costretto ad abbandonare la sua 4ª posizione in griglia. Il francese retrocede di 6 posizioni e partirà dalla 10ª casella in pista. Solo un warning invece per George Russell dopo il contatto con Hamilton.

La nuova griglia di partenza

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Sainz

2ª fila: 3. Norris, 4. Hamilton

3ª fila: 5. Stroll, 6. Ocon

4ª fila: 7. Hulkenberg, 8. Alonso

5ª fila: 9. Piastri, 10. Gasly

6ª fila: 11. Perez, 12. Russell

7ª fila: 13. Zhou, 14. De Vries

8ª fila: 15. Tsunoda, 16. Bottas

9ª fila: 17. Magnussen, 18. Albon

10ª fila: 19. Leclerc, 20. Sargeant