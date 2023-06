Milano, l’edicola di Piazza San Babila diventa un temporary store Sundek shocking pink | FOTO

SportFair

Sundek trasforma la storica edicola di Piazza San Babila in un’installazione dedicata all’estate, alle vacanze ormai prossime e ai colori fluo che, da sempre, sono l’autentico simbolo della gioia e della spensieratezza della stagione più bella.

Un vero e proprio temporary store, totalmente colorato di shocking pink e dedicato alla capsule collection fluo Uomo e Donna del brand che, con i suoi boardshort e bikini in fluo orange, fluo green, shocking pink e wow, ci indica la via: Follow the Sun.

Un’esplosione di colori nel centro di Milano, un omaggio dedicato ai summer addicted, una nuova tappa obbligata delle vie milanesi dello shopping, per fare il pieno di energia e iniziare a volgere lo sguardo ai migliori orizzonti estivi.

L’edicola Sundek si trova in Piazza San Babila 5 ed è aperta da Mercoledì a Domenica dalle 10:30 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 19:30.