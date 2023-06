Dramma nel ciclismo: morto German Chaves, investito mentre si allenava con il padre | VIDEO

SportFair

Un dramma ha sconvolto il mondo del ciclismo. Lutto in Colombia e un’altra tragedia: è morto, durante un allenamento, il 28enne Germán Chaves, tesserato per il Team Sistecrédito. Il ciclista è stato investito da un furgone ed è morto sul colpo. Il colombiano era in compagnia del padre, morto anche lui dopo il trasporto d’urgenza in ospedale.

“Chavito lascia un vuoto profondo. E sarà sempre ricordato per la sua professionalità, la disponibilità, la semplicità e la nobiltà d’animo”, il commovente commento della Federazione colombiana subito dopo la tragedia.

En un accidente de tránsito que se registró en la vía Tunja-Bogotá murió el reconocido ciclista Germán Chaves junto a su papá, un camión los arrolló. Al parecer el conductor sufrió un microsueño. Más en https://t.co/yqNEZK7ZOB pic.twitter.com/1sEDU5rYbx — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 5, 2023