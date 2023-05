Dramma nell’atletica, morta a 24 anni Flavia Ferrari: fatale un malore improvviso

SportFair

Gravissimo lutto nel mondo dello sport. Si è accasciata sull’erba nel parco di Tor Tre Teste a Roma: è morta Flavia Ferrari, 24 anni e stroncata da un malore improvviso. La giovane aveva un passato da atleta: come mezzofondista della nazionale azzurra under 20 aveva partecipato ad alcune maratone. Poi aveva dovuto interrompere l’attività agonistica perchè nel 2019 le fu diagnosticata una grave cardiopatia.

Sarà l’autopsia a fare luce sulle cause del decesso della ragazza. Specialista di 800 e 1500, la mezzofondista romana era stata allenata da Daniele Troisi (presidente del Cp Roma Sud). “Un altro lutto scuote la nostra atletica. Rivolgo il mio personale abbraccio alla famiglia, alla mamma, al papà e al fratello di Flavia per un dolore che possiamo solo immaginare. Siamo vicini a loro e a tutti coloro che l’hanno sempre amata e apprezzata da sportiva e giovane donna”, commenta il presidente di Fidal Lazio, Fabio Martelli.

“È venuta a mancare a soli 24 anni di età l’ex mezzofondista, azzurra nelle Nazionali giovanili. Una tragica notizia scuote l’atletica italiana. È scomparsa questa mattina Flavia Ferrari, azzurra del mezzofondo a livello giovanile, a soli 24 anni di età. Romana, ha gareggiato per la Studentesca Rieti Milardi e nella categoria juniores ha indossato la maglia della Nazionale partecipando agli Europei under 20 del 2017 a Grosseto negli 800 metri. Si era poi ritirata all’inizio del 2020 per poter curare alcuni seri problemi di salute che non le avevano permesso di continuare l’attività. Nel 2021 si era anche laureata in scienze biologiche. La corsa, lo sport e l’atletica le erano rimaste dentro, anche se non più praticabili agonisticamente. Alla famiglia vanno le condoglianze del presidente della FIDAL Stefano Mei, del Consiglio federale e di tutta l’atletica italiana”, si legge sul sito della FIDAL.