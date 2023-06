Diamond League, Lyles vince nei 100 metri a Parigi: malissimo Jacobs

SportFair

Tanta attesa per nulla. C’era da aspettarselo forse, visto il lungo stop, ma il ritorno in pista di Marcel Jacobs è stato ben peggiore rispetto alle aspettative. Il velocista azzurro è apparso rigido, indietro di condizione e ha chiuso penultimo (10’21”) la prova dei 100 metri della tappa di Parigi della Diamond League.

Successo per l’americano Noah Lyles in 9’97” davanti al Kenyano Omanyala che ha chiuso in 9’98” e a Tebogo con il crono di 10’05”.

Le difficoltà di Jacobs

“La prima parte non mi è dispiaciuta ma nella seconda parte le gambe erano non di legno, di cemento. Sto correndo, questo era importante. Sicuramente è una gara da buttare via, un tempo che non facevo da anni. Volevo tornare a gareggiare, mi serviva, mi rende felice. E’ una gara del cavolo ma nelle ultime tre settimane non mi sono allenato e non potevo fare molto di più. Quando mi sono reso conto che mi sorpassavano tutti è stata dura. Manca lavoro, quasi un mese senza lavorare si patisce“, ha dichiarato Jacobs al termine della gara.