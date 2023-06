Denver Nuggets campioni NBA! Miami si arrende all’MVP Jokic

SportFair

La prima volta non si scorda mai. I Denver Nuggets vincono il loro primo anello NBA chiudendo le Finals 2022-2023 in Gara-5. Decisivo il successo per 94-89 ai danni dei Miami Heat che, proprio quando contava di più, sono tornati ‘umani’. Alla franchigia della Florida si può dire poco o nulla: la cavalcata Playoff, partendo da una posizione sfavorevole, è stata da film. Peccato per il mancato lieto fine. Butler resta senza anello, Jokic no.

Jimmy è stato meno ‘Buckets’ del solito nonostante i 21 punti (5/18 dal campo, 9/11 ai liberi). Jokic ha dominato Gara-5, come l’intera serie del resto, con 28 punti, 16 rimbalzi e 4 assist. Suo il titolo di MVP delle Finals. Partita non bellissima, tanti errori, il risultato pesa tanto da una quanto dall’altra parte. Miami chiude avanti all’intervallo 44-51. A fine gara Adebayo in doppia doppia con 20 punti e 12 rimbalzi, 12 i punti di Lowry e Strus, 10 per Martin.

Oltre il solito Jokic, i Nuggets la ribaltano con un ottimo Michael Porter Jr. da 16 punti e 13 rimbalzi, Jamal Murray vicino alla tripla doppia (14 punti, 8 rimbalzi e 8 assist) e il solido Caldwell-Pope da 11 punti, 2 recuperi e 3 stoppate.