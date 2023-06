Cruna Spring Summer 2024 Men’s Collection Pitti Uomo giugno 2023 | FOTO

SportFair

Cruna è un brand dai valori molto chiari, che gli stanno consentendo una crescita rapida e virtuosa in tutto il mondo. I pilastri del successo di Cruna sono il rigoroso Made in Italy e la filiera corta, garantiti dalla collaborazione con i laboratori storici della tradizione manifatturiera veneta, uniti a design innovativi ma rispettosi dei codici della cultura stilistica italiana e all’utilizzo esclusivo di materiali pregiati.

Un progetto autentico che parte dal pantalone, prodotto cardine dell’abbigliamento maschile, e si sviluppa su una collezione total look prodotta interamente in Italia, composta da uno sviluppo rigoroso di capospalla e maglieria che compongono l’anima di un brand dalla fortissima identità, che ha il raro pregio di rompere gli schemi e guardare al futuro senza esasperazioni.

La Spring Summer 2024 della collezione Uomo compie un ulteriore passo verso l’orizzonte dello stile maschile contemporaneo e dell’Elevated Casual. L’Uomo Cruna SS24 è un Flâneur contemporaneo: i suoi ritmi rallentano, si prende il suo tempo e si gode i suoi spazi. Da una parte la città, luogo del business, dei ritmi più serrati, dei molteplici e diversi appuntamenti; dall’altra il giardino, il luogo deputato all’ascolto e alla spensieratezza. Due iati in cui si muove Cruna, col suo stile mai omologato.

La palette colori di questa collezione unisce i toni legati all’uomo più urbano come il beige, l’avorio, il color nocciola e il blu navy a quelli dedicati all’outdoor come il malva, il verde brillante, il giallo desaturato e l’azzurro.

Cruna per la nuova stagione predilige materiali di alta gamma come seersucker, lino, fresco lana, tessuti tecnici altamente performanti, traspirabili e che offrono un ottimo comfort. In questa collezione Cruna amplia la propria offerta sul Denim con quattro proposte: elasticizzato, materico, cotone misto lino effetto denim e tela giapponese.

Prosegue la collaborazione di Cruna e Marzotto che firmano e certificano la qualità italiana di un brand che vanta l’italianità senza compromessi nel suo stesso DNA.

Senza dubbio virtuoso il percorso della Capsule Studio che, come nella collezione precedente, si concentra su tessuti tecnici performanti e per questa stagione dedica un focus ai tessuti di matrice giapponese. Tra i tessuti inclusi nella Capsule Studio SS24 spicca il Seersucker Coolmax, un materiale con una particolare tecnologia brevettata ad altissima traspirabilità, in grado di mantenere la temperatura corporea stabile. Pensato per climi umidi e urbani, ad esempio per contrastare lo sbalzo termico dovuto all’utilizzo dell’aria condizionata.

L’eccellenza Made in Italy di Cruna, unita al design e alla progettazione stilistica, garantisce una rinnovata sensibilità verso capi durevoli, sostenibili e high-performance.

La collezione Cruna è disponibile nei migliori fashion retailer internazionali e su www.cruna.com .