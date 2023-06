Ciclismo, dito medio e insulti: cos’è successo tra Trentin e Sbaragli | VIDEO

SportFair

Nella gara odierna dei Campionati Italiani di Ciclismo non sono mancate le polemiche. La volata finale che ha visto trionfare Simone Velasco, nuovo Campione Italiano di ciclismo, è stata condizionata da un brutto episodio accaduto nelle retrovie.

Mentre Velasco si apprestava a tagliare il traguardo, infatti, alle sue spalle Matteo Trentin agitava il dito medio e proferiva diversi insulti, visibilmente infuriato. Qual è stato il motivo della rabbia del ciclista?

Probabilmente il gesto di Trentin era rivolto a Kristian Sbaragli che, nel corso della volata finale, lo ha stretto sulle transenne mettendone in pericolo l’incolumità e costringendolo a rinunciare alla volata finale. Va sottolineato che, con molta probabilità il gesto di Sbaragli non sia stato volontario e che fra i due non ci sia stato nulla oltre un (possibile) leggero contatto.