Campionati italiani di ciclismo: trionfo di Filippo Ganna nella cronometro

Pronostico rispettato. Filippo Ganna ha vinto la cronometro per l’assegnazione della maglia tricolore della specialità, con partenza e arrivo a Sarche, in provincia di Trento, nella Valle dei Laghi, con 390 metri di dislivello per un totale di 25,7 km.

Il ciclista di Ineos-Grenadiers aveva appena 1 secondo di vantaggio su Cattaneo dopo 12 km, poi lo scatto decisivo verso la vittoria. Per Ganna si tratta del quarto successo in carriera della maglia tricolore. Il 26enne ha chiuso in 32’49” con 24” su Mattia Cattaneo e 30” su Matteo Sobrero.