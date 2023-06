Campionati Italiani Ciclismo, Longo Borghini si conferma regina a cronometro

SportFair

Difende il titolo e si conferma ancora una volta Campionessa Italiana a cronometro. Nella sfida contro il tempo non ce n’è per nessuna, Elisa Longo Borghini è la migliore in Italia! La cronogilr azzurra trionfa ai Campionati Italiani di Ciclismo confermandosi la migliore fra le azzurre nella lotta contro il tempo. Sono 4 i trionfi consecutivi nella specialità.

Longo Borghini ha chiuso con il crono di 37’44” e una media oraria di 40.87 km/h. Seconda Marta Cavalli indietro di 47”, terza Alessia Vigilia. A vittoria Guazzini (4° in 39’13”) il titolo nazionale U23.