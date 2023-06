SportFair

Si chiude ai quarti di finale il cammino di Lorenzo Musetti al Queen’s. Il tennista azzurro, numero 16 del ranking ATP è stato sconfitto sull’erba londinese dal danese Holger Rune, numero 6 al mondo.

Quasi due ore di gioco in un match combattuto e divertente nel quale Rune ha avuto la meglio in due set. Il primo periodo di gioco si è concluso con il punteggio di 4-6 in 54 minuti, il secondo è terminato con il punteggio di 5-7 in 58 minuti di gioco.