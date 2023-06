SportFair

Sarà un weekend fondamentale per la qualificazione ai Mondiali di Budapest delle staffette azzurre 4×100 e 4×400 maschili, le uniche due che non hanno ancora centrato il pass per la rassegna iridata. Tre dei quattro campioni olimpici della 4×100 gareggeranno a Parigi venerdì sera nell’ambito della quarta tappa della Diamond League, per migliorare il 38.38 corso il 7 maggio a Firenze. Domenica sera, invece, sempre in Francia, ad Annecy, sarà la volta del debutto stagionale della 4×400 che deve consolidare il 3:02.60 degli Europei di Monaco di Baviera.

I convocati

Cinque i convocati per la 4×100, agli ordini del responsabile della velocità Filippo Di Mulo: non cambierà il blocco-Tokyo composto da Lorenzo Patta in prima frazione, Fausto Desalu in terza e Filippo Tortu in quarta. Per la seconda frazione, le carte sono Matteo Melluzzo, che ha corso con il quartetto nell’esordio di Firenze, e Marco Ricci, fresco di primato personale nei 200 con il 20.55 di Grosseto e capace di 10.18 ventoso nei 100 metri di Savona tre giorni prima (+2.4). Per la 4×400 sono invece quattro i convocati, due dei quali finalisti olimpici di Tokyo con la staffetta (Alessandro Sibilio, Edoardo Scotti) e due finalisti mondiali di Eugene della mista (Lorenzo Benati, Brayan Lopez).

La formula

Come noto, le due staffette azzurre non hanno ancora in tasca la qualificazione per Budapest (19-27 agosto) non avendo centrato la finale della passata edizione dei Mondiali (Eugene), riuscita invece a 4×100 e 4×400 donne oltre alla staffetta 4×400 mista. La formula per accedere alla rassegna iridata prevede che alle 8 finaliste di Eugene si aggiungano altre 8 staffette, sulla base dei migliori tempi ottenuti nella finestra temporale che va dal 31 luglio 2022 al 30 luglio 2023. Attualmente, dopo il debutto di Firenze, la 4×100 italiana è salita al sesto posto (sugli otto a disposizione) ma alcune staffette di livello come Cina e Giappone non sono ancora scese in pista.

Ciò significa che per essere ragionevolmente sicuri della qualificazione bisogna limare il più possibile: l’ultima occasione, eventualmente, dopo Parigi potranno essere gli Europei a squadre di Chorzow (Polonia, 23-25 giugno). Dove, invece, non è prevista la gara della 4×400 uomini, ed ecco perché per il quartetto del miglio diventa essenziale la gara di domenica ad Annecy. Anche qui c’è l’attuale sesto posto che virtualmente vuol dire pass mondiale ma che non lascia del tutto tranquilli. Nell’elenco degli iscritti compaiono le 4×400 di Gran Bretagna, Polonia, Francia, Svizzera, Irlanda e Arabia Saudita.