Andy Diaz non si ferma più: vince il triplo in piazza a Kosice

Prima uscita agonistica da recordman italiano per Andy Diaz che in un evento in piazza a Kosice atterra alla misura di 17,20 nel triplo. In Slovacchia il 27enne saltatore vince gareggiando con rincorsa accorciata a 11 passi, anziché i 15 di quella completa, a sei giorni dal trionfo al Golden Gala di Firenze dove è decollato al formidabile 17,75 del nuovo primato.

La miglior misura di giornata arriva al secondo turno, con vento quasi nullo (+0.2), preceduta da un tentativo di assaggio a 16,03 (-0.5) in cui regala almeno mezzo metro all’asse di battuta. Dopo aver messo al sicuro il risultato, torna quindi in pedana per il quarto e il sesto salto ma senza forzare, con altrettanti nulli.

Al secondo posto il turco Necati Er con 16,35, terzo il greco Andreas Pantazis a 16,00. Per il portacolori dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno il prossimo impegno è in programma sabato pomeriggio a Bergamo, nella Finale Argento dei Societari assoluti.