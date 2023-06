3 attività sportive da praticare all’aperto

SportFair

Finalmente estate, e per chi ama lo sport questo significa solo una cosa: allenamenti all’aria aperta! Dopo un intero anno trascorso tra palestra e piscina coperta, è finalmente arrivato il momento di uscire e lasciarsi baciare dal sole. Oltretutto, praticare sport all’aperto aiuta a migliorare l’ossigenazione muscolare e la produzione di vitamina D. E anche l’umore ne risente in positivo. Ma quali sport praticare all’aperto? Ecco 3 attività che non possono mancare nella propria estate.

Ciclismo

In bici si può andare sempre, ma la possibilità di godere di paesaggi incredibili si ha soltanto con la bella stagione. Si può, infatti, pedalare costeggiando le spiagge, per esempio, o immergersi nella natura di parchi e riserve per respirare un po’ di quell’aria pulita che raramente capita di incontrare in città. Basta scegliere una tra le migliori mountain bike presenti in commercio per poter praticare ciclismo in ogni contesto e percorrere anche gli itinerari più difficili in tutta sicurezza. Fondamentale da non dimenticare è il provvedere alla propria idratazione nel modo corretto; questo perché andare in bicicletta d’estate richiede uno sforzo fisico maggiore e, dunque, fa perdere molti più liquidi.

Plogging

Tra gli sport evergreen da praticare all’aperto c’è sicuramente il jogging, ovvero la corsa a passo lento senza fini agonistici. Ma perché non combinare questa attività, volta al proprio benessere, a un’altra attività che invece faccia bene al pianeta? È così che nasce il plogging, vale a dire la corsa per la salvaguardia dell’ambiente. Molto semplicemente, si tratta di jogging che si alterna alla raccolta dei rifiuti che si trovano per strada, in spiaggia, sulle piste ciclopedonali e, in poche parole, un po’ dappertutto. Oltre a tenersi in forma, si contribuisce al benessere dell’ambiente e al decoro urbano.

Beach volley

Il beach volley è molto probabilmente l’attività sportiva estiva più praticata in assoluto. Forse perché non c’è bisogno di essere un pallavolista nato per poterlo praticare, o forse perché ci si lascia coinvolgere dall’entusiasmo degli amici: qualunque sia il motivo, tutti in estate si divertono a giocare a beach volley. Se non si sente questo entusiasmo, è probabile che si abbia bisogno di un incentivo e con grande probabilità non si conoscono i benefici che questo sport estivo può apportare. Innanzitutto a livello sociale: il beach volley è un gioco di squadra, che favorisce l’interazione sociale con amici, ma anche sconosciuti incontrati in spiaggia, facendo spesso nascere nuove grandi amicizie.

Ma parliamo anche di benefici a livello fisico: oltre a rafforzare molto i muscoli e le articolazioni di braccia e gambe, il beach volley è anche un’attività cardio notevole: in base alla propria fisicità e al proprio livello di allenamento, con un’ora di questo sport si possono bruciare fino a 400 kcal. Qualunque sport si scelga di praticare, è bene ricordare sempre di ascoltare il proprio corpo e di evitare le ore più calde della giornata, soprattutto per le attività più movimentate come proprio il beach volley. Occorre, poi, curare l’alimentazione, idratare a sufficienza e godersi l’estate divertendosi.