WWE Night of Champions, Rollins vince il World Heavyweight Champion

E’ la fine per la Bloodline? L’atto conclusivo di WWE Night of Champions lascia pensare a tutto questo, visto che per la prima volta Jimmy Uso si è ribellato al Tribal Chief Roman Reigns. Così, davanti al pubblico di Gedda (Arabia Saudita), è finito un Premium Live Event stupendo, con Sami Zayn e Kevin Owens che sono rimasti Undisputed WWE Tag Team Champions. Fatale l’interferenza degli Usos che provano ad aiutare Reigns e Solo Sikoa, ma colpiscono il loro fratello, facendo infuriare il capo tribù e causando l’implosione della Bloodline, con l’attacco di Jimmy ai danni di Roman! Prima del match, per omaggiare il pubblico, Sami Zayn ha fatto un promo in arabo.

Seth Rollins è il nuovo World Heavyweight Champion e si porta a casa il titolo che è stato introdotto nuovamente da Triple H. The Visionary vince il Dream Match contro AJ Styles e sarà lui il campione massimo di Raw. Impresa di Asuka, che interrompe il regno di più di un anno di Bianca Belair, strappandole il Raw Women’s Championship. Dopo la sconfitta subita di rapina a Backlash, Brock Lesnar si riscatta e pareggia i conti contro Cody Rhodes, che perde per la seconda volta (la prima con Reigns) da quando è tornato in WWE.

Tripudio del pubblico di casa per Mustafa Ali che, indossando i colori arabi, non riesce a battere Gunther, sempre più dominante come Intercontinental Champion. Serve l’interferenza decisiva di Zoey Stark, promossa da NXT, per consegnare la vittoria a Trish Stratus contro Becky Lynch, in un duello generazionale.