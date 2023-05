Volley Nations League, Italia nella Pool 1: convocate, calendario e dove vedere il torneo

SportFair

Ripartirà da Antalya (Turchia) il cammino ufficiale dell’Italia nella Volley Nations League femminile 2023. Le detentrici del titolo intercontinentale conquistato lo scorso 17 luglio ad Ankara, voleranno in Turchia per affrontare Thailandia (30 maggio), Polonia (1 giugno), USA (2 giugno) e proprio le padrone di casa della Turchia (3 giugno) nella Pool 1 della prima fase di VNL.

Dopo le buone prestazioni offerte nelle amichevoli con Croazia (3-1) e Canada (3-1) nel DHL Test Match Tournament di Lanciano, il CT azzurro Davide Mazzanti ha scelto le 14 atlete che voleranno alla volta di Antalya. Le azzurre si ritroveranno al Centro di Preparazione Atletica Giulio Onesti di Roma per poi trasferirsi in Turchia con un volo in partenza dall’Aeroporto di Fiumicino. Assenti per infortunio Eleonora Fersino e Francesca Villani costrette allo stop per curare due infortuni riscontrati proprio nel corso del ciclo di amichevoli svolto in Abruzzo. Il libero dell’Igor Novara ha rimediato una leggera distorsione al ginocchio mentre Villani ha accusato un problema muscolare.

Le convocate dell’Italia

Palleggiatrici: Francesca Bosio e Ilaria Battistoni.

Schiacciatrici: Miriam Sylla, Alice Degradi, Loveth Omoruyi e Sofia D’Odorico.

Opposti: Sylvia Nwakalor e Adhouljok John Majak Malual.

Centrali: Anna Danesi, Alessia Mazzaro, Federica Squarcini e Linda Nwakalor.

Liberi: Beatrice Parrocchiale e Sara Panetoni.

Lo staff tecnico

1° Allenatore: Davide Mazzanti

Vice allenatore: Matteo Bertini

Assistente Allenatore: Nicola Daldello

Assistente Allenatore: Michele Parusso

Scoutman: Massimiliano Taglioli

Dottore: Domenico Capodiferro

Fisioterapista: Gabriele Mazzali

Preparatore: Ezio Bramard

Team Manager: Marcello Capucchio

Dirigente Accompagnatore: Stefano Recine

Il calendario completo della Pool 1

Week 1 (Antalya, Turchia)

30 maggio: Italia – Thailandia ore 16:00

30 maggio: Polonia – Canada ore 19:00

31 maggio: Serbia – USA 16:00

31 maggio: Corea del Sud – Turchia 19:00

01 giugno: Canada -Thailandia ore 13:00

01 giugno: Polonia -Italia ore 16:00

01 giugno: Turchia – Serbia ore 19:00

02 giugno: Thailandia – Polonia ore 13:00

02 giugno: Canada – Corea del Sud ore 16:00

02 giugno: USA – Italia ore 19:00

03 giugno: Polonia – Serbia ore 13:00

03 giugno: USA – Corea del Sud ore 16:00

03 giugno: Turchia – Italia ore 19:00

04 giugno: Thailandia – Corea del Sud ore 13:00

04 giugno: Canada – Serbia ore 6:00

O4 giugno: USA – Turchia ore 19:00

Dove vedere la Nations League

Tutta la VNL 2023 e quindi i match delle azzurre saranno trasmessi in diretta sulla piattaforma di streaming a pagamento Volleyball World TV – welcome.volleyballworld.tv.