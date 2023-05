Valentino Rossi alla “Road to Le Mans”: il Dottore sempre più vicino al suo sogno

SportFair

Valentino Rossi prosegue la sua avventura in auto. Dopo l’addio alla MotoGP il Dottore ha iniziato una nuova carriera nelle quattro ruote, senza mai lasciare definitivamente le piste.

Il nove volte campione del mondo non ha mai smesso di essere attivo e, dopo un anno di adattamento alla competizione con Audi, è passato in BMW, con la sua stessa squadra, e con l’idea di realizzare un sogno davvero speciale. Ora il pilota di Tavullia fa un altro passo avanti e si avvicina ancora di più alla sua prima partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, uno degli appuntamenti per eccellenza del Mondiale Endurance.

Rossi sarà il prossimo giugno nel secondo round della ‘Le Mans Cup’, nell’ambito di ‘Road to Le Mans’, una tappa che precede il grande evento del WEC. L’italiano disputerà due gare da 55 minuti, accompagnato da altri 115 piloti che compongono la griglia di partenza. Non si conosce ancora il suo copilota per i test, ma si sa che Valentino correrà con una BMW M4 GT3 preparata dal suo team, il WRT, giovedì prossimo 8 giugno (la classifica sarà in mattinata) e venerdì 9 giugno.

Dopo la sua preparazione per la 24 Ore di Le Mans, Rossi testerà una BMW M Hybrid più avanti nel corso dell’anno prima che il marchio tedesco espanda il suo programma oltre l’IMSA e approdi nel World Endurance Championship nel 2024.