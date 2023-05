Ufficiale, Paola Egonu al Vero Volley Milano: “sono molto emozionata” | VIDEO

SportFair

Paola Egonu di nuovo in Italia. Dopo una stagione in Turchia con la VakifBank, la 24enne torna nel campionato italiano con la maglia del Vero Volley Milano. La conferma ufficiale è arrivata direttamente oggi, durante la presentazione delle prime squadre. “Sono molto emozionata di essere qui, dove la mia carriera è cominciata, quando venni giovanissima a giocare al Club Italia. L’obiettivo? Vincere come sempre, come tutte le volte.

La cosa che mi fa più piacere è sapere che ci saranno tanti ragazzi e tante ragazze che ci seguiranno, che si innamoreranno e che verranno a fare il tifo per noi. Questo mi fa emozionare molto e mi fa dire non vedo l’ora. Più emozione di Sanremo? Devo dire di sì. Spero che faremo davvero una grande stagione”, le parole di Paola Egonu.

Sul ritorno in Nazionale: “sono felice di avere l’onore di indossare la maglia della nazionale. Ci tengo tanto e non vedo l’ora. Sarà stupendo giocare in Italia davanti ai nostri tifosi”.

