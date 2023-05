Tragedia nell’atletica: Tori Bowie trovata senza vita in casa, aveva 32 anni

SportFair

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo dell’atletica. E’ morta all’età di 32 anni Tori Bowie, vicecampionessa olimpica nei 100 metri a Rio 2016, bronzo nei 200. Era stata anche due volte medaglia d’oro in staffetta ai Giochi e ai Mondiali 2017 e oro nei 100.

Le cause del decesso non sono state ancora chiarite, Tori Bowie è stata trovata senza vita nella sua casa in Florida. “Siamo devastati dal dover condividere la triste notizia della morte di Tori Bowie”, riporta la sua agenzia Icon Management. “Abbiamo perso una cliente, una cara amica, una figlia e una sorella. Tori era una campionessa, un faro di luce che brillava così intensamente”.

“Mi si spezza il cuore per la famiglia di Tori. Una rivale fonte di luce. La tua energia e il tuo sorriso saranno sempre con me”, è invece il messaggio di Shelly-Ann Fraser-Pryce.

Dopo aver appreso la notizia devastante, il campione del mondo americano Noah Lyles ha scritto: “non posso crederci. Avevo appena sentito parlare che sarebbe stata con sua sorella a casa e ora questo”.

La superstar del giavellotto keniota Julius Yego ha twittato: “Così devastante e scioccante apprendere della morte di Tori Bowie. Il mondo dell’atletica ha perso un grande campione e patriota di questo sport, riposa in pace Tori. Condoglianze alla grande famiglia di Tori Bowie, insieme nelle preghiere”.