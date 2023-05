Il tatuaggio di Spalletti, l’ultimo gesto d’amore prima dell’addio al Napoli | FOTO

SportFair

L’ultimo gesto prima dell’addio: il tecnico Luciano Spalletti ha deciso di tatuarsi lo scudetto del Napoli, in onore del percorso eccezionale sulla panchina azzurra. Sono ore caldissime per il futuro dell’ex Inter e Roma, destinato a fermarsi per una stagione.

E’ infatti finita la storia d’amore con il Napoli, il tecnico di Certaldo ha comunicato ufficialmente l’addio al presidente De Laurentiis. La decisione è definitiva e l’ufficialità è attesa al termine della stagione. Tante squadre sono già in fila per assicurarsi il 64enne, ma una clausola nel contratto potrebbe bloccarlo per la prossima stagione.

L’ultimo gesto di Spalletti

Luciano Spalletti come Stefano Pioli. L’allenatore azzurro ha deciso di tatuarsi l’impresa dello scudetto. La conferma è arrivata dal tatuatore Valentino Russo. “La maggior parte delle volte non ho nemmeno il tempo di pensare a quello che sto facendo e dove sto arrivando..! Mi soffermo e dico cavolo arrivare qua per me forse è anche troppo, ieri ho passato una delle giornate che mi ricorderò a vita.!! Per tanti può essere scontato soprattutto per chi è in questo mondo…

Per me essere partito dal nulla ed essere Chiamato da Spalletti è stata una grande soddisfazione, ma non perché si è tatuato attenzione.! Ma perché è il primo tatuaggio della sua vita, è un tatuaggio dedicato alla vittoria del Napoli dopo 33 anni, un evento che rimarrà per sempre indelebile.! Ho conosciuto veramente una persona unica.. ha un’umiltà incredibile e la sua ironia è inconfondibile.!! Voglio veramente ringraziarti per come mi hai trattato, e per avermi fatto sentire come a casa mia, ci vedremo sicuramente presto. Orgoglioso e onorato di averti conosciuto”, il messaggio. Spalletti si è tatuato lo scudetto del Napoli e i nomi dei figli. In alto la GALLERY.