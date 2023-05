Roland Garros, i primi risultati: ok Vavassori e Zeppieri, eliminato Nardi

SportFair

Inizia lo spettacolo del Roland Garros e le prime partite sono andate in archivio. In campo alcuni tennisti italiani e il rendimento è stato dai due volti. Vittoria di Matteo Gigante contro Hong (5-7, 4-6), niente da fare invece per Darderi contro Bagnis (6-3, 6-4).

Ottima prestazione di Vavassori contro il francese Droguet (6-3, 7-6) e di Zeppieri contro Basilashvili (6-4, 6-1). Niente da fare per Luca Nardi, ko contro il cileno Tabilo (2-6, 7-6, 5-7). Domani, martedì 23 maggio, in campo Cobolli, Bellucci, Passaro, Agamenone, Maestrelli, Pellegrino, Brancaccio, Bonadio. In campo femminile Stefanini e Nuria Brancaccio.