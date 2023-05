Roland Garros, finito a chi? Fognini batte Auger-Aliassime all’esordio

SportFair

Più forte del ranking, dei pronostici della vigilia e di chi lo dà, fin troppo spesso, per finito. Fabio Fognini vince all’esordio nel Roland Garros ribaltando le quote dei bookmakers che vedevano come super favorito Auger-Aliassime.

Fognini, numero 130 del ranking ATP, ha superato i 2 ore e 18 minuti di gioco il canadese che attualmente occupa lo spot numero 10 della classifica maschile.

Vittoria roboante di Fognini che nel primo set strappa il servizio all’avversario al terzo e al quinto game chiudendo 4-6; nel secondo parziale rimonta l’iniziale svantaggio capitalizzando sul 4-6 il primo set point utile; poi chiude i conti nel terzo periodo di gioco partendo subito 0-3 con due break di vantaggio, per concludere in bellezza con la palla break del 3-6 che vale anche come set point.