Roland Garros 2023, Medvedev sulla strada di Sinner: il tabellone completo

Si è svolto nel pomeriggio odierno, in quel di Parigi, il sorteggio della 122ª edizione del Roland Garros. Un tabellone che non sembra sorridere particolarmente ai ciclisti italiani che saranno impegnati sul rosso transalpino dal 28 maggio all’11 giugno.

Jannik Sinner, numero 8 al mondo, esordirà contro il francese Muller, ma nella sua parte di tabellone (l’ultimo quarto) potrebbe incontrare Alexander Zverev agli ottavi e Daniil Medvedev ai quarti.

Complicato anche il cammino di Lorenzo Musetti che, presente nel primo quarto, potrebbe ritrovarsi già agli ottavi di finale contro Carlos Alcaraz, numero 1 al mondo. Per il tennista di Carrara esordio contro Ymer, al terzo turno incrocio difficile con Cameron Norrie. Nella parte alta del tabellone anche Tsitsipas, Djokovic e Rublev.

I possibili ottavi di finale

[1] Alcaraz (Esp) vs [14] Norrie (Gbr)

[10] Auger-Aliassime (Can) vs [5] Tsitsipas (Gre)

[3] Djokovic (Srb) vs [13] Hurkacz (Pol)

[11] Khachanov vs [7] Rublev

[6] Rune (Den) vs [9] Fritz (usa)

[16] Paul (Usa) vs [4] Ruud (Nor)

[8] Sinner (Ita) vs [12] Tiafoe (Usa)

[15] Coric (Cro) vs [2] Medvedev

Il 1° turno degli italiani

[8] Sinner vs Muller (Fra)

[17] Musetti vs Ymer (Swe)

Sonego vs [30] Shelton (Usa)

Cecchinato vs Van Assche (Fra)

Fognini vs [10] Auger-Aliassime (Can)

Arnaldi vs Galan (Col)

l’avversario di Zeppieri sarà noto al termine delle qualificazioni che si concluderanno venerdì.

Tabellone Roland Garros