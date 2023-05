WWE Backlash, tutti i risultati! Rhodes vince contro Lesnar

SportFair

Una vittoria di rapina, ma fondamentale per Cody Rhodes, che batte Brock Lesnar e chiude in trionfo Backlash, il primo Premium Live Event post WrestleMania 39. Rhodes patisce l’offensiva di The Beast per tutto il match, fino a quando Lesnar non finisce addosso all’angolo esposto e resta ferito al volto.

Cody ne approfitta con una serie di mosse che portano alla Cross Rhodes, che non basta. Per vincere serve uno schienamento improvviso durante un tentativo di Kimura Lock di Lesnar. Così si chiude un grande spettacolo di fronte al pubblico del Coliseo de Puerto Rico de San Juan. Caldissimi i tifosi portoricani, che sono tornati a vedere live un Premium Live Event WWE da New Years Revolution 2005.

E pensare che i due erano amici e fecero squadra a WrestleMania 37: ora Bad Bunny e Damien Priest sono nemici e hanno messo un’altra gemma nella loro rivalità con il San Juan Street Fight Match. A vincere è il rapper, osannato dalla folla: i due si ritrovano anche a scontrarsi in mezzo alla gente e ne viene fuori una mossa straordinaria di Priest. Durante il match, per fermare il Judgment Day che era intervenuto a favore di Priest, intervengono – al fianco di Rey Mysterio – leggende come Carlito e Savio Vega, consegnando la vittoria a Bunny.

Continuano le enormi tensioni fra i membri della Bloodline, che nonostante tantissimi litigi fra Solo Sikoa e Jey Uso riescono a battere Owens, Zayn e Riddle, grazie al Samoan Spike proprio di Sikoa sull’Original Bro.

L’opener della serata è uno straordinario match fra Bianca Belair e IYO Sky, vinto dalla prima, che è la più longeva Raw Women’s Champion di sempre. IYO, sostenuta tantissimo dal pubblico di Porto Rico, domina per larghi tratti il match, ma quando arrivano le sue compagne del Damage CTRL, Dakota Kai e Bayley, non sfrutta le loro interferenze, anzi forse viene danneggiata da Bayley nell’ultima sequenza, che porta alla KOD risolutiva di Belair.

Serve un Super Stomp dalla terza corda a Seth Rollins per superare il gigantesco Omos, che lo aveva messo in difficoltà per tutto il match, riuscendo a non perdere dopo 2 Stomp consecutivi. Con la solita furbizia, approfittando della Spear di Lashley su Bronson Reed, Austin Theory schiena quest’ultimo e resta United States Champion.

Troppo forte Rhea Ripley per la beniamina di casa Zelina Vega, che si presenta con i colori portoricani: l’australiana mantiene lo SmackDown Women’s Championship alla prima difesa titolata.

I risultati dei match

Raw Women’s Championship

Vincitrice: Bianca Belair vs IYO Sky

Single Match

Vincitore: Seth Rollins vs Omos

United States Championship – Triple Threat Match

Vincitore: Austin Theory vs Bronson Reed vs Bobby Lashley

SmackDown Women’s Championship

Vincitrice: Rhea Ripley vs Zelina Vega

San Juan Street Fight Match

Vincitore: Bad Bunny vs Damien Priest

6-Man Tag Team Match

Vincitori: The Usos & Solo Sikoa vs Matt Riddle, Sami Zayn & Kevin Owens

Single Match

Vincitore: Cody Rhodes vs Brock Lesnar