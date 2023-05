Paura a Monaco, l’auto di Jack Doohan prende fuoco | VIDEO

Momenti di paura a Monaco durante il weekend di gare. In attesa dell’appuntamento di Formula 1, si sono registrati attimi di terrore durante la gara di Formula 2. Nel dettaglio si è verificato un incidente che ha coinvolto il pilota Jack Doohan: l’australiano è finito contro le barriere a seguito di un errore nel primo settore al giro 22 della Feature Race.

Il figlio di Mick Doohan, 5 volte campione nel Motomondiale, è uscito subito dalla macchina e in buone condizioni, ma poco dopo l’auto del pilota ha preso fuoco. Le immagini sono impressionanti, poi fortunatamente il fuoco è stato domato e l’ingresso della Safety Car ha permesso i soccorsi. Poi la gara è ripresa regolarmente.

Whats crazier imo is that that a redbull junior driver almost hit Doohan directly after the incident because of the fact the accident happened in a blind corner and the racedirector still didnt throw the redflag directly. Absolutely insane. pic.twitter.com/XUvPsJQSGy

— SaintLewis44 (@SaintLewis44) May 28, 2023