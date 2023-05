NBA, goodbye Melo: Carmelo Anthony si ritira | VIDEO

SportFair

“È giunto il momento di dire addio“. Carmelo Anthony annuncia ufficialmente il suo ritiro con un breve video social nel quale ricorda la sua infanzia con il pallone e poco altro, fino ai successi in NBA e la sua legacy, oltre il parquet, composta da suo figlio e da ciò che ha lasciato al mondo dello sport.

Alla soglia dei 39 anni, svincolato dopo l’esperienza ai Lakers nel 2021-2022, “Melo” lascia dopo 19 stagioni con 28.289 punti segnati, secondo marcatore in attività e nono all time. Prodotto di Syracuse University, Carmelo Anthony è stato scelto alla n°3 dai Denver Nuggets nel famoso draft del 2003 (quello di LeBron James). Nella sua carriera le maglie di Knicks, Thunder, Rockets, Blazers e Lakers. Chiuderà senza anelli ma con 3 ori olimpici in bacheca.