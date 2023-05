Moto3, macchina in pista a Le Mans: piloti in pericolo! | VIDEO

Episodio incredibile accaduto durante le FP1 di Moto3 sul circuito francese di Le Mans. Mentre i piloti erano intenti a girare sul tracciato, una macchina VIP, di quelle addette al trasporto degli ospiti, è entrata in pista.

Probabilmente il guidatore ha sbagliato strada finendo in pista nell’ultima curva prima del traguardo. Una situazione molto pericolosa a causa della forte velocità con la quale arrivavano i piloti: per fortuna nessuna conseguenza.

MotoGP: We care about riders safety!

Also #MotoGP: Let’s drive our BMW over the track during Moto3 #FrenchGP practice. pic.twitter.com/xzMBnn4niS

— badmotogpmemes (@badmotogpmemes) May 12, 2023