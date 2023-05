Ana Paula ha perso la partita più dura della sua vita: l’ex pallavolista morta a 29 anni

SportFair

Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Ana Paula Borgo. Pallavolista brasiliana classe 1993, è deceduta ieri dopo aver lottato con un brutto male.

E’ stata la madre di Ana Paula ad annunciare ai media brasiliani la morte dell’ex atleta, con un passato in campo in Italia. Ana Paula ha perso, a 29 anni, la partita più difficile della sua vita: è deceduta dopo aver lottato contro un cancro allo stomaco a causa del quale si era ritirata dall’attività agonistica lo scorso anno.

Ana Paula Borgo ha giocato in diverse squadre brasiliane, come Pinheiros, Osasco, Prai Clube e Fluminense per poi iniziare una nuova avventura in Turchia e successivamente anche in Italia, dove nella stagione 2021/22 ha indossato la divisa della Volley Bergamo.

Con la maglia verdeoro ha invece vinto il titolo sudamericano U22, e quello iridato U23. Ha indossato anche la casacca della Nazionale maggiore.

“Il Fluminense è profondamente addolorato per la scomparsa di Paula Borgo, l’opposto che ha onorato i colori della pallavolo tricolore nella stagione 2019/2020. Tanta forza e tutta la nostra solidarietà con amici e familiari”, questo il messaggio condiviso sui social dal Fliminense.

“Era un grande talento nella pallavolo nazionale e ha difeso la nazionale brasiliana in competizioni importanti come la Nations League e i Giochi Panamericani. In questo momento molto difficile, il CBV è solidale con la famiglia e gli amici di Ana Paula Borgo”, ha invece scritto la Confederazione brasiliana di pallavolo.