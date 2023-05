Il montepremi della finale di Coppa Italia: le cifre per Inter e Fiorentina

SportFair

Si avvicina la finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, appuntamento importante per la stagione delle due squadre. La compagine di Simone Inzaghi dovrà mantenere almeno il quarto posto in Serie A, lottare per vincere la Coppa Italia e preparsi per l’utimo atto di Champions League contro il Manchester City.

La seconda parte di stagione della Fiorentina è stata da stropicciarsi gli occhi e la rimonta in classifica non è da sottovalutare. In Coppa Italia è arrivata almeno in finale, in Conference League è pronta per la finale contro il West Ham. Il percorso con Vincenzo Italiano è stato fantastico e tante squadre sono già in fila per l’allenatore.

Quanto guadagna chi vince la Coppa Italia? Il montepremio

Si gioca la finale di Coppa Italia e l’occasione per le squadre è ghiotta anche sotto l’aspetto economico: in palio ci sono circa 12 milioni di euro da dividere per le due finaliste, in percentuale diversa. La vincitrice incasserà 7 milioni di euro, 5 alla finalista perdente. A queste cifre le due squadre dovranno aggiungere quelle guadagnate dalla vendita dei biglietti, una cifra che potrebbe raggiungere anche i 3 milioni di euro.