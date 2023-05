Immenso Mattia Furlani: 8,44 ventoso a Savona e trema il record italiano

SportFair

Sarebbe stato il record del mondo under 20 del salto in lungo, senza quel filo di vento di troppo. Clamoroso Mattia Furlani a Savona: il 18enne fuoriclasse azzurro centra un enorme 8,44, agevolato da un vento di +2.2, leggermente superiore rispetto al 2.0 consentito. È strepitosa la prestazione del lunghista delle Fiamme Oro che al secondo salto atterra a una misura che, qualora fosse stata omologabile, avrebbe superato l’8,35 del primato mondiale U20 del russo Sergey Morgunov (2012) e avrebbe avvicinato il record italiano assoluto di 8,47 che il suo mito Andrew Howe firmò in occasione dell’argento ai Mondiali di Osaka del 2007. In termini statistici, è comunque il miglior salto della storia per un atleta under 20 considerando ogni condizione (salti regolari e ventosi), meglio dell’8,40 di Kareem Streete-Thompson (1991, vento +3.2) e dell’8.35 di sua maestà Carl Lewis (1980, +2.2).

Numeri che da soli dicono già tutto sulla grandezza del salto trovato da Furlani al Memorial Ottolia, al secondo turno della sua serie, dopo aver già mostrato tutto il proprio talento in un nullo molto lungo al primo ingresso in pedana. In archivio restano comunque gli otto metri tondi (8,00) del quarto salto, vicini al personale di 8,04 della scorsa stagione. Tra gli altri risultati principali, in chiave azzurra spicca il 21,60 del campione europeo indoor del peso Zane Weir, con Leonardo Fabbri a 21,09. Molto positivo il ritorno di Alessandro Sibilio dopo l’infortunio della passata stagione: è secondo nei 400hs con 48.72 nel duello con il qatarino Abderrahman Samba.

Due lampi nello sprint: nei 200 il cubano Reynier Mena con 19.95 (+1.6), nei 100 la britannica Daryll Neita con 10.97 (+1.0). Ventosi i 100 maschili con il 9.94 del britannico Reece Prescod (+2.7) e tra gli azzurri il 10.08 del campione olimpico della staffetta Lorenzo Patta (terzo) e il 10.17 dell’altro olimpionico Filippo Tortu (10.17 dopo il 10.16 della batteria, sempre con +2.7). A proposito di 4×100 d’oro a Tokyo, vittoria e personale per Fausto Desalu nel secondo test sui 400 metri (46.15).