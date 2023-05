LeBron spacca il labbro all’arbitro: “da 25 anni volevi farlo, vero?” | VIDEO

Una’altra pesante sconfitta per i Lakers ai playoff Nba contro Denver e la serie è adesso sul 3-0. LeBron e compagni non sono stati in grado di riaprire il match e la situazione è delicatissima. La partita è salita alla ribalta anche per un altro motivo: lo ‘scontro’ tra LeBron e l’arbitro Scott Foster.

A 2’29” dalla fine del secondo quarto LeBron, durante una transizione per sorprendere gli avversari, ha travolto anche Foster. L’arbitro ha iniziato ad indietreggiare, ma il colpo è stato durissimo e il labbro ha iniziato a sanguinare.

“Colpa mia, ero in progressione”, il primo commento di LeBron. “Rilassati, ho capito. Erano 25 anni che aspettavi di farlo, vero?”, la risposta dell’arbitro.

“You’ve been wanting to do that for 25 years.”

Scott Foster to LeBron James after Foster was left bloodied after taking a shot from LeBron 🤣pic.twitter.com/TDUn4wvNPM

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 21, 2023