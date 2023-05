Kyrgios ferito in una rapina: non parteciperà al Roland Garros

SportFair

Nick Kyrgios non parteciperà al Roland Garros. La notizia arriva da Daniel Horsfall, agente del tennista australiano, che ha voluto fare chiarezza sulle motivazioni del forfait. Se, infatti, gli organizzatori dello Slam parigino hanno parlato di un lento recupero da un’operazione al ginocchio, il manager ha spiegato le vere ragioni dell’assenza.

Kyrgios non giocherà sulla terra battuta di Parigi a causa di una ferita a un piede riportato ad inizio mese nel corso di una rapina avvenuta a casa della madre in Australia. Il rapinatore armato con una pistola, puntata contro la madre del tennista, avrebbe rubato l’auto della donna. Kyrgios avrebbe chiamato la polizia e, utilizzando un’app sul telefono, avrebbe aiutato i poliziotti a rintracciarne la posizione. Non è chiaro, però, come si sia tagliato il piede.