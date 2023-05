Internazionali d’Italia, Sinner in scioltezza: Kokkinakis ko in 2 set

SportFair

Debutto senza difficoltà per Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2023. Il tennista altoatesino ha esordito oggi al Masters 1000 capitolino contro Kokkinakis.

Sinner ha da subito imposto il suo gioco, portando a casa in scioltezza il primo set. Nella seconda frazione di gioco il tennista australiano ha migliorato la sua difesa, facendo faticare maggiormente Sinner, che ha però comunque portato a casa la vittoria, senza dover giocare il terzo set.

La sfida di oggi è terminata col punteggio di 6-1, 6-4, dopo un’ora e 17 minuti di gioco. Sinner attende ora di sapere chi tra Shevchenko e Baez sarà il suo prossimo avversario.

Le parole di Sinner

“Una partita sufficiente dai. Contento del livello di oggi, non è stato facile nel secondo set, perchè ha servito molto meglio. Sono però molto contento di come ho servito. E’ bellissimo essere seguito anche agli allenamenti, ho un feeling speciale con Roma, spero di essere un esempio per i ragazzi, è molto bello passare del tempo con loro. Questo tipo di pubblico lo vedo solo una volta l’anno, match dopo match cercherò di essere sempre pronto“, queste le prime parole di Sinner dopo la vittoria.