Giro d’Italia, Roglic vince la crono sul Lussari e vola in Rosa | CLASSIFICA

Il Giro d’Italia regala sorprese clamorose. La 20ª frazione, la cronometro di 18,6 chilometri da Tarvisio al Monte Lussari, ha regalato grandissime emozioni. Un finale incredibile per Primoz Roglic, in grado di vincere la tappa e soprattutto ribaltare la classifica generale.

Lo sloveno annulla lo svantaggio di 26 secondi su Thomas con un finale strepitoso. Roglic chiude in 44’23” e si prende la maglia rosa, lasciando Thomas 40 secondi dietro, in totale 14 nella classifica generale. Terzo posto di giornata e terzo posto sul podio finale per Joao Almeida, poi un ottimo Damiano Caruso.

Roglic è riuscito a recuperare nonostante un problema tecnico, quando ha preso una buca che lo ha praticamente fermato.

L’ordine di arrivo della ventesima tappa

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) 44’23”

2- Geraint Thomas (GBR/Team Ineos) +40″

3- Joao Almeida (POR/Team UAE Emirates) +42″

4- Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) +55″

5- Thiabut Pinot (FRA/Groupama) +59″

6- Sepp Kuss (USA/Jumbo Visma) +1’05”

7- Brandon McNulty (USA/Team UAE Emirates) +1’07”

8- Thymen Arensman (OLA/Team Ineos) +1’18”

9- Andreas Leknessund (NOR/Team DSM) +1’49”

10- Jay Vine (AUS/Team UAE Emirates) +1’53”

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA ROSA

1- Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) 82h40’36”

2- Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) +14″

3- Joao Almeida (POR/UAE Emirates) +1’15”

4- Damiano Caruso (ITA/Bahrain Victorious) +4’40”

5- Thibaut Pinot (FRA/Groupama FDJ) +5’43”

6- Thymen Arensman (NED/Ineos Grenadiers) +6’05”

7- Edward Dunbar (IRL/Team Jayco Alula) +7’30”

8- Andreas Leknessund (NOR/Team DSM) +7’31”

9- Lennard Kamna (GER/Bora-Hangrohe) +7’46”

10- Laurens De Plus (BEL/Ineos Grenadiers) +9’08”