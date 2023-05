Giro d’Italia, oggi il Gran Sasso: percorso e altimetria della settima tappa

SportFair

Il Giro d’Italia continua a regalare spettacolo ed emozioni, ieri Pedersen ha conquistato la sua prima vittoria di tappa dell’edizione 106 della Corsa Rosa, mentre Leknessund mantiene ancora la maglia rosa.

I corridori oggi affronteranno una nuova tappa di montagna, di 218 km da Capua a Gran Sasso d’Italia con un dislivello di 3900 metri.

Il percorso della settima tappa



Tappa molto lunga (218 km) con i primi 90 km lungo strade a scorrimento veloce via Isernia e Rionero Sannitico con carreggiata ampia, ben pavimentata e con alcune gallerie ben illuminate. Seconda parte con la salita di Roccaraso (GPM) seguita dalla lunga discesa fino a Sulmona e Popoli. Dopo Bussi sul Tirino inizia la salita finale di circa 45 km intervallati da brevissime contropendenze e suddivisa nella classificazione del GPM in due parti la prima fino a Calascio e la seconda più breve e pendente fino all’arrivo. Ultimi 7 km in forte ascesa. Si superano i 2000 m su una strada di media ampiezza con alcuni tornanti e pendenza attorno al 9% con picco massimo del 13%. Ultimo rettilineo di 120m in asfalto con linea di arrivo larga 7 m.