Giro d’Italia, fumogeno sui ciclisti e schiaffo a un tifoso: daspo a un 34enne 

Brutto episodio accaduto durante la tappa di domenica del Giro d’Italia. Un 34enne, residente nella Begamasca, è stato raggiunto da un provvedimento che gli vieta l’accesso alle manifestazioni sportive. Il motivo? L’uomo ha lanciato un fumogeno sulla Boccola, durante il passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia e ha schiaffeggiato uno spettatore.

L’episodio

La Questura di Bergamo ha denunciato l’uomo per i reati di lesioni, accensioni pericolose in luogo pubblico e violazione delle normativa sulle manifestazioni sportive. Inizialmente, l’uomo ha salutato l’arrivo dei ciclisti accendendo un fumogeno, salvo poi avvicinarsi pericolosamente verso i ciclisti e lanciarlo a terra in mezzo alla strada.

In quel momento, stando a quanto riporta “La Gazzetta dello Sport”, uno spettatore lo avrebbe redarguito per quanto fatto e avrebbe rimediato insulti e uno schiaffo. Immediato l’intervento della polizia. Il procedimento di Daspo emanato nei confronti del 34enne gli impedirà di assistere alle manifestazioni sportive, in particolare ciclistiche, l’uomo era già destinatario di un analogo divieto in ambito calcistico.