Giro d’Italia, caduta terrificante a Roma: Ackermann contro le transenne | VIDEO

Mark Cavendish fa festa a Roma trionfando in volata sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma gli ultimi metri del Giro d’Italia 2023 vengono funestati da una brutta caduta.

Ad avere la peggiore è Pascal Ackermann, ciclista tedesco dell’UAE Team Emirates finito contro le transenne. Ackermann sembra essersi toccato in velocità con Dainese finendo per perdere il controllo della bici e sbattere contro le protezioni di sinistra. Un po’ di sangue dal braccio e dalla schiena per il tedesco che speriamo possa riprendersi al più presto.

Despite being on different teams, Geraint Thomas leads out Astana’s Mark Cavendish in his final stage at the Giro d’Italia…

and he only goes and bloody does it 😮‍💨 pic.twitter.com/f68gnCdCdA

— Cyclist (@cyclist) May 28, 2023