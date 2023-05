Giro d’Italia, Roglic rosicchia 3” a Thomas: Buitrago vince sulle Tre Cime di Lavaredo | CLASSIFICA

SportFair

La tappa più dura del Giro d’Italia 2023 passa in archivio fra luci e ombre. Ci si aspettava fuoco e fiamme tra i big di classifica, ma gli attacchi sono arrivati solo nei 2 km finali. Calma piatta sulle salite precedenti con, ad esempio, il mitico Passo Giau attraversato senza grossi scossoni: una passività che ha fatto da contrasto alle bellezze naturali del paesaggio.

Repentino cambio climatico sul Passo Tre Croci con la pioggia tornata a fare capolino sui ciclisti. Lo spettacolo arriva solo nel finale, sulle Tre Cime di Lavaredo. Almeida è il primo a muoversi, ma Thomas e Roglic lo riprendono subito, fra i migliori resta anche Caruso.

Quando l’iniziativa la prende Thomas invece, è solo Roglic a rispondere. Accumula 59 secondi complessivi Almeida che non riesce a rispondere. Non lo fa neanche Caruso che però scavalca Dunbar (in difficoltà per la prima volta in un ottimo Giro) per la quarta posizione. Nello sprint finale Roglic prende 3 secondi a Thomas e abbassa a 26” il distacco dalla maglia rosa.

Il successo di tappa va all’ottimo Santiago Buitrago, scalatore colombiano della Bahrain Victorious, è la ‘vittoria della carriera’ per lui.

Classifica generale

Geraint Thomas 81H55’47”

Primoz Roglic 26”

Joao Pedro Almeida 59”

Damiano Caruso 4’11”

Edward Dunbar 4’53”

Thibaut Pinot 5’10”

Thumen Arensman 5’13”

Lennard Kamna 5’54”

Andreas Leknessund 6’08”

Laurens De Plus 7’30”