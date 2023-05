Giro d’Italia, numero di Bonifazio: borraccia pericolosa, la toglie con la bici | VIDEO

SportFair

Il Giro d’Italia continua a regalare video in grado di diventare virali anche fra i non appassionati. Il profilo Twitter dell‘Intermarché-Circus-Wanty ha condiviso un filmato ripreso a bordo strada con protagonista Niccolò Bonifazio.

Il ciclista azzurro ha individuato una borraccia sulla strada, che poco prima aveva rischiato di far cadere un collega. Al suo passaggio, contemporaneo a quello del gruppo, Bonifazio ha deciso di colpire la borraccia con la ruota posteriore spingendola vicino al marciapiede, in modo tale che non potesse causare alcun problema agli altri ciclisti. Un numero rischioso, ma che ha permesso l’incolumità di tutti gli altri ciclisti.

