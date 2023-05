Napoli rosa per un giorno: al Giro d’Italia festeggia Pedersen

SportFair

Dopo la giornataccia di ieri fra pioggia e cadute, oggi il meteo grazia la carovana del Giro d’Italia nella tappa numero 6 corsa interamente a Napoli. Splendide le immagini della Costiera Amalfitana, due le alture affrontate (il GPM di 2ª categoria del Valico di Chiunzi e il Picco Sant’Angelo) finale caldissimo sul lungomare Caracciolo.

I ciclisti attraversano le strade azzurre per lo scudetto, oggi anche rosa in omaggio al Giro d’Italia. Clarke e De Marchi provano a beffare il gruppo, ma la loro fuga (150 km!) si chiude a pochissimi metri dal traguardo a causa della rimonta poderosa del gruppo. A circa 200 metri dal traguardo parte la volata: Gaviria è il primo a muoversi, Milan prova a fare il bis, ma è Mads Pedersen il primo a tagliare il traguardo: per il danese una vittoria in ogni grande giro, la 30ª in carriera. Completano il podio Jonathan Milan e Pascal Ackermann.