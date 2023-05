Il futuro del Re. LeBron pensa al ritiro, ma la suggestione Bronny…

SportFair

Un netto sweep da parte dei Denver Nuggets nelle Conference Finals, Jokic straripante e decisivo nel 4-0, Lakers a casa al termine di una stagione agrodolce: se è vero che nella prima metà di stagione non ci avrebbe scommesso nessuno sui losangelini a un passo dalle Finals, è anche vero che ogni stagione che LeBron chiude senza titoli è una stagione persa.

A dirlo è proprio il Re, nel post gara, triste per la sconfitta certo, ma forse inaspettatamente cupo sul suo futuro. Abituarsi all’idea dell’NBA senza LeBron James non è facile, del resto, il suo fisico inossidabile gli ha garantito di arrivare a 38 anni e poter mettere insieme 40 punti, 10 rimbalzi e 9 assist in 48 minuti sul parquet di una Gara-4 delle Conference Finals. Non male per il ‘vecchietto’. Però il tempo non sembra poterlo fermare neanche LBJ.

L’ipotesi ritiro

“Non posso parlare di una stagione positiva – ha spiegato LeBron nel post gara – a questo punto della mia carriera gioco solo per vincere titoli. Ho molto su cui pensare, a livello personale sulla possibilità di proseguire con il basket, devo riflettere a fondo. Sì, devo capire se voglio continuare a giocare. Ritiro? Ci devo pensare“.

Probabilmente il ritiro non arriverà a fine stagione, ma LeBron James è sempre più consapevole che il suo tempo in NBA è agli sgoccioli. Due stagioni ancora, forse una… e non è detto che sia la prossima. Proviamo a fare chiarezza.

Parole che hanno ovviamente scosso il mondo NBA, anche perché il Re poco tempo fa aveva dichiarato di voler proseguire per giocare almeno una stagione con suo figlio Bronny, atteso in NBA nel 2024-2025. E dopo le dichiarazioni di LeBron i giornalisti più vicini a lui e ai Lakers hanno iniziato a ipotizzare quali potrebbero essere i suoi prossimi passi.

Il futuro di LeBron

LeBron James ha ancora 2 anni di contratto con i Lakers a 97 milioni di dollari complessivi. Nell’ultimo anno è presente una player option che gli consentirebbe di uscire in anticipo. Il desiderio espresso dal “Prescelto” è quello di giocare l’ultima stagione NBA con il figlio Bronny, atteso al Draft 2024-2025. LeBron uscirebbe dal contratto con i Lakers per firmare con la squadra che selezionerà il figlio, per poi ritirarsi.

Mancano ancora due anni però. Secondo l’insider Rob Perez, non sarebbe remota l’ipotesi di un anno di pausa. Nonostante il contratto con i Lakers, se LeBron decidesse di ritirarsi la franchigia non si opporrebbe e risparmierebbe una cifra importante da reinvestire sul mercato per ricostruire il roster intorno ad Anthony Davis. Nei 365 giorni di stop LeBron si prenderebbe cura del proprio corpo, pronto per tornare nel 2024-2025 per un’ultima stagione da protagonista, senza acciacchi, al fianco di Bronny per giocare l’ultima stagione della sua carriera a 40 anni.