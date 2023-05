Gli sfollati, il fango, De Vries bloccato in Emilia Romagna: “così mi sono salvato”

SportFair

“Mi sono fermato in un paesino e in albergo tutte le stanze erano già occupate. C’erano anche alcuni ragazzi della McLaren e uno dei meccanici è stato così gentile da lasciarmi la sua camera. Al mattino, la hall è diventata un rifugio di emergenza, è pieno di persone costrette a fuggire dalle loro case“. È il racconto di Nick De Vries, pilota di F1 in forza all’Alpha Tauri, legato al maltempo che ha bersagliato l’Emilia-Romagna nei giorni scorsi.

Il pilota del team con sede a Faenza ha raccontato la sua disavventura fra le montagne e il fondamentale aiuto delle persone del luogo che gli hanno permesso di salvarsi: “dopo un viaggio avventuroso attraverso le montagne, grazie all’aiuto della gente del posto e delle autorità di diversi villaggi, sono finalmente riuscito a tornare sano e salvo. Grazie a tutte le persone che sono state così gentili da aiutarmi“.

Poi la promessa: “è stato commovente assistere a così tanta solidarietà. Tutti i miei pensieri vanno a chi è stato colpito da questa tragedia. Tornerò al più presto a Faenza“.