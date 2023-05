Deontay Wilder nei guai: arrestato per possesso di arma e marijuana

SportFair

Deonaty Wilder nei guai. Il pugile dei pesi massimi è stato arrestato ieri mattina per possesso di arma da fuoco e marijuana. Come riportato da TMZ, il dipartimento di polizia di Los Angeles ha trovato l’arma nella sua auto durante un controllo del traffico. Il Bronze Bomber ha dovuto versare una cauzione di $35.000.

Wilder potrebbe avere seri problemi con la legge dopo l’arresto di ieri: oltre all’arma da fuoco e alla marijuana, il pugile aveva una vettura con targa ostruita e “vetri oscurati illegalmente“. Secondo TMZ, Deontay Wilder è stato “cooperativo e gentile” durante l’arresto ed è stato rilasciato cinque ore dopo l’arresto dopo aver versato la cauzione.

Non è ancora noto quali accuse potrebbero ricadere sul peso massimo. Le leggi sulle armi in California sono molto rigide e la legge federale rende illegale per chiunque acquistare un’arma mentre trasporta marijuana o sostanze illegali.

Wilder non ha impiegato molto a rispondere per tutto quello che è successo. “Preferisco prevenire che curare. Fine” , ha condiviso l’americano in un tweet qualche ora fa. Le autorità federali non sono state coinvolte (finora), ma se lo facessero, sarebbe un grosso problema per The Bronze Bomber , dal momento che mescolare armi e droghe è un problema serio.