David Verburg insulta pesantemente Jacobs: “suo figlio è adottato?”

Marcell Jabobs continua a fare i conti con i problemi fisici, il velocista azzurro è stato costretto a saltare anche l’appuntamento a Rabat, sfuma dunque l’attesissima sfida nei 100 metri di Diamond League di atletica con l’americano Fred Kerley. Jacobs continua a fare i conti con un problema alla schiena ed volato a Monaco per farsi visitare.

Le continue assenze di Jacobs continuano a scatenare le reazioni dei rivali. Lo stesso Kerley non ha mai risparmiato le frecciate nei confronti dell’azzurro, ora però il campione Olimpico deve incassare un insulto molto pesante.

David Verburg, uno specialista delle staffette, non si è risparmiato. “Pullout game so strong his kid probably adopted”, il messaggio su Twitter. Tradotto letteralmente: “si tira fuori talmente tanto che suo figlio probabilmente è stato adottato”.