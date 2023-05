Volley, le Pantere mordono Milano in Gara-5: Conegliano è Campione d’Italia!

SportFair

Una serie equilibrata, spettacolare, ricca di colpi di scena e un alto livello di pallavolo giocata. Gara-5 delle Finals Scudetto in un Palaverde esaurito fino all’ultimo seggiolino presente, non poteva che essere l’epilogo perfetto per assegnare il tanto agognato titolo di Campioni d’Italia.

Da una parte l’Imoco Volley Conegliano alla ricerca del 5° scudetto consecutivo, trascinata da Haak e Wolosz, straordinarie in Gara-4. Dall’altra la Vero Volley Milano alla ricerca del primo titolo, con il capitano azzurro Myriam Sylla e l’americana Jordan Thompson alla sua ultima in maglia meneghina prima del trasferimento al VakifBank.

Primo set combattuto con la Vero Volley avanti 23-25, ribaltamento nel secondo 26-24 con Conegliano che riporta il match in parità. Il set vinto regala energie e certezze alle campionesse in carica e spegne la luce di Milano. Il terzo set scivola via sul 25-17, dominato da Conegliano trascinata da Gray e Haak (25 punti a testa).

Decisivo il quarto set: le Campionesse del mondo salgono fino al 24-15, è un trionfo… che non arriva. Milano segna 6 punti in successione, la tensione gioca brutti scherzi, l’ultimo punto non arriva. Un primo tempo di Sarah Fahr mette il punto esclamativo alla gara (25-21): l’Imoco Volley Conegliano è Campione d’Italia.