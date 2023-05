City-Inter, le uova ‘infallibili’ svelano il risultato della finale: finora hanno sempre indovinato | VIDEO

SportFair

E’ sempre più alta l’attesa in vista di Manchester City-Inter, sfida valida per la finale di Champions League. Inizia un periodo importantissimo per i nerazzurri, chiamati da due finali nel giro di pochi giorni. La squadra di Simone Inzaghi è in campo in vista dell’ultimo atto di Coppa Italia contro la Fiorentina. I nerazzurri sono ad un passo anche dalla qualificazione alla prossima Champions League, dopo la penalizzazione nei confronti della Juventus.

I tifosi dell’Inter sono concentrati per l’ultimo atto di Champions, l’ultimo ostacolo si chiama Manchester City. La compagine di Guardiola è una macchina vincente ed è reduce dalla vittoria della Premier League, al termine di una grande rimonta sull’Arsenal.

Il pronostico di Manchester City-Inter

I tifosi sono pronti a scatenarsi, alla ricerca del pronostico vincente della finale. E’ diventato virale sui social il video ‘la profezia delle uova’ sulle singole partite di Champions. Si tratta di un content creator di Tik Tok che ha creato un contenuto sul percorso delle squadre verso la finale di Istanbul.

Nelle immagini si vedono le mani ‘scontrare’ due uova, quella che si rompe è la squadra eliminata. I primi pronostici sono andati per il verso giusto: il Real supera il Chelsea, il Manchester City supera il Bayern Monaco e poi il Real Madrid. Il Milan supera il Napoli e l’Inter il Benfica e poi i rossoneri nel derby. Infine la finale tra Inter e Manchester City con il trionfo dei nerazzurri. In attesa del verdetto del campo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Md Faizan (@ifeelfaizanknight)