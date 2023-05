Chi è Mitja Meznar? Il tifoso che ha aiutato Roglic in salita: coincidenza clamorosa

SportFair

Primoz Roglic ha vinto il Giro d’Italia con un’impresa leggendaria. Lo sloveno doveva recuperare 26” di svantaggio nella cronoscalata del Lussari, ultima chance per strappare la Maglia Rosa a Geraint Thomas prima della passerella finale a Roma. Con 16” già ripresi a metà della salita finale, la strategia della Jumbo Visma sembrava funzionare alla grande e Roglic aveva grosse chance di vittoria.

Poi l’episodio beffardo: buca presa in pieno (complicata da evitare), la catena della bici salta e Roglic si pianta in salita. Il meccanico va in confusione, non riesce a farlo ripartire subito, addio al vantaggio accumulato e forse anche ai sogni di gloria. Un tifoso si precipita sul posto, aiuta a spingere Roglic e lo segue per gran parte della salita dandogli supporto.

Un aiuto provvidenziale visto che lo sloveno riuscirà a ripartire accumulando 40” su Geraint Thomas, vincendo poi il Giro d’Italia. E se vi dicessimo che quell’uomo non era un tifoso ‘qualunque’?

La coincidenza incredibile

Il tifoso in questione è Mitja Meznar, uno dei tantissimi sloveni che ha deciso di andare a fare il tifo per Roglic dal vivo nella penultima tappa. L’uomo è un ex saltatore con gli sci, membro della nazionale della Slovenia e 2 volte campione del mondo a squadre juniores nel 2005 e nel 2007. Proprio nel 2007 un altro sciatore sloveno vinse la medaglia d’oro: il suo nome è Primoz Roglic.

Sì, lo stesso Roglic che oggi corre e vince in bicicletta, aveva iniziato la propria carriera come sciatore, gareggiando fino al 2011, vincendo anche due tappe in Continental Cup. I due erano dunque compagni di Nazionale e, per un’incredibile coincidenza del destino, Mitja si è trovato proprio lì, nel momento di bisogno di Roglic, per aiutarlo. Una ‘spinta’ verso la Maglia Rosa.