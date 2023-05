SportFair

Nuova tappa del processo relativo al caso Plusvalenze che coinvolge in prima persona la Juventus. Si è partiti lo scorso 20 gennaio, con i 15 punti di penalizzazione, poi revocati in via temporanea il 19 aprile in attesa di un nuovo pronunciamento della Corte federale d’Appello avvenuto nella giornata odierna.

L’udienza è iniziata alle 10:07 del mattino e si è svolta con le parti collegate da remoto, compreso il presidente bianconero Ferrero. Dibattimento concluso poco prima delle 13:00 con i giudici della Corte riunitisi in camera di consiglio per definire la sentenza.

La nuova penalizzazione richiesta di Chinè

Il processo si è aperto con una lunga requisitoria del capo della Procura federale, Giuseppe Chinè, tornato a guidare l’accusa dopo l’assenza davanti al Collegio: lo scorso 19 aprile, visto che la Federazione aveva scelto di non costituirsi, il suo posto era stato preso dal procuratore generale dello Sport, Ugo Taucer.

Chinè, lo scorso 20 gennaio, aveva chiesto 9 punti, poi aumentati a 15 dalla sentenza della Corte. La richiesta odierna è stata di 11 punti. Per la natura afflittiva della pena, il procuratore potrebbe essersi basato sull’attuale classifica, determinando una pena che possa escludere la Juventus dalla prossima Champions League o più in generale dalle coppe europee. Chiesti inoltre 8 mesi di inibizione (erano stati chiesti 12 l’ultima volta) per 7 ex dirigenti bianconeri.

Juventus penalizzata di 10 punti

In serata notificata la sentenza della Corte federale: sono 10 i punti di penalizzazione inflitti ai bianconeri, uno in meno rispetto alle richieste dell’accusa. La Juventus scivola al 7° posto con 59 punti, ma con ancora possibilità di arrivare in Europa. Prosciolti i 7 dirigenti del club: Nedved, Garimberti, Grazioli Venier, Hughes, Marilungo, Roncaglio e Velano.

La nuova classifica di Serie A

Napoli 86 (C) Lazio 68 Inter 66 Milan 64 Atalanta 61 Roma 59 Juventus 59 Monza 52 Bologna 50 Torino 50 Fiorentina 50 Udinese 46 Sassuolo 44 Empoli 39 Salernitana 38 Lecce 33 Spezia 31 Verona 30 Cremonese 24 (R) Sampdoria 18 (R)