Il mondo della WWE a lutto: addio a Bushwacker Butch

SportFair

Il mondo della WWE è a lutto per la morte di uno dei suoi combattenti più accattivanti, Bushwacker Butch, deceduto all’età di 78 anni a causa di un’infezione respiratoria, resa nota venerdì.

Bushwacker Butch, il cui vero nome era Bob Miller, formò uno dei duetti più iconici nella storia del wrestling con Luke Williams sotto il nome di ‘Sacamantecas’ (Bushwatcher), un duo quasi indistruttibile che brillò alla fine degli anni ’90.

Nelle dichiarazioni raccolte da TMZ, Luke Williams, suo partner iconico nelle ‘Sacamantecas’, ha rivelato che Bushwacker Butch era volato dalla Nuova Zelanda mercoledì scorso per partecipare a WrestleMania ma che da venerdì è rimasto bloccato in ospedale a Los Angeles dove è stato ricoverato in terapia intensiva.

Lo stesso Williams ha voluto salutare ‘Butch’ con questo messaggio: “ieri sera ho perso il mio amico, fratello e partner da quasi 50 anni nella morte di Bob ‘Butch’ Miller. Sin dai primi anni ’70, quando eravamo giovani e combattevamo per John da Silba in Nuova Zelanda, la mia prima impressione di Bob “The Chest” Miller fu che fosse un redneck di prima classe, e che redneck! Ma anche un prozio e un grande amico. Se leggi la storia della mia vita, vedresti che sono figlia unica, ma penso che non sia così. Ho avuto un fratello e si chiamava Bob Miller. Ti amo Bob. Fino a quando ci incontriamo di nuovo”.