WrestleMania 39, infortunio spaventoso per Shane McMahon | VIDEO

E’ andato in scena ieri WrestleMania 39 e lo spettacolo non è mancato di certo. Tra sfide mozzafiato e colpi di scena, si è registrato anche qualche infortunio spaventoso.

A lasciare tutti col fiato sospeso stato l’infortunio di Shane McMahon al suo ritorno a sorpresa. Shane è salito sul ring come avversario inaspettato di The Miz al SoFi Stadium di Hollywood. I due sfidanti hanno riacceso la loro rivalità da WrestleMania 35, ma l’incontro si è interrotto improvvisamente quanto il figlio del proprietario delal WWE Vince McMahon ha fallito un salto.

Il 53enne è atterrato goffamente e sembrava essersi rotto il ginocchio ed è stato costretto a fermarsi, coricandosi a terra, attendendo soccorsi. La situazione è diventata molto imbarazzante quando le telecamere si sono concentrate su The Miz, che si è comportato come se tutto stesse andando come previsto mentre il personale medico si occupava del suo avversario.

Tuttavia, Snoop Dogg ha cercato di venire in soccorso e ha messo fuori combattimento Miz con un pugno. Il cantante ha poi sferrato un altro colpo accusando il due volte campione del mondo di aver ferito Shane.

Yeeeeeaaaah that sure looks like Shane McMahon blowing out his knee. #WrestleMania pic.twitter.com/Wlyj4H1YBd — David Bixenspan (@davidbix) April 3, 2023

Shane McMahon getting helped to the back favoring his right leg. pic.twitter.com/k7ulJBd9R7 — Eric Froton (@CFFroton) April 3, 2023